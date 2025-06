Pomezia incendio in una scarpata a ridosso della Pontina | strada chiusa

Un incendio scoppiato in una scarpata lungo la statale 148 “Pontina” a Pomezia ha causato la chiusura temporanea della strada tra Pratica di Mare e il km 21,500. Intervento rapido dei Vigili del Fuoco e gestione della viabilità da parte di Anas hanno permesso di contenere il rischio e garantire la sicurezza, ma la circolazione rimane rallentata. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e percorsi alternativi.

Pomezia, 7 giugno 2025 – Lungo la strada statale 148 “Pontina”, a causa di un incendio si è sviluppato da una scarpata attigua alla tratta stradale, i n corrispondenza del km 21,500 a Pratica di Mare. Necessaria la chiusura della tratta stradale, in entrambe le direzioni. In corso la gestione dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco. Personale Anas sul posto per la gestione della viabilità, deviata su percorsi alternativi. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

