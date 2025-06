Pomeriggio di fuoco e paura a Fiumicino

Un pomeriggio di fuoco e paura scuote Fiumicino, dove due vasti incendi di vegetazione e sterpaglie si sono sviluppati nella zona di Isola Sacra. Il vento impetuoso ha alimentato le fiamme, diffondendo un denso fumo bianco che ha invaso le strade più vicine, creando panico tra i residenti. La prontezza dei cittadini nel prendere misure di sicurezza ha evitato conseguenze peggiori, ma la situazione rimane critica e sotto controllo.

Fiumicino- Due incendi di vegetazione e sterpaglie hanno interessato più punti di Fiumicino, nella zona di Isola Sacra. La situazione è stata resa critica dal vento, che ha diffuso un denso fumo bianco nell’area circostante, raggiungendo anche tratti di via Valderoa, via Iannotta e via Monte Solarolo. La popolazione locale ha preso misuro immediate per proteggere le abitazioni. I cittadini segnalano che l’alta colonna di fumo è stata visibile anche da via Coni Zugna. Nello specifico, in via Taurisano a prendere fuoco è stato un piccolo campo di sterpaglie, ora spento. In via Trincea delle frasche, ad essere avvolto dalle fiamme, è stato un canneto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it