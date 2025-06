Poliziotto salva ragazzo da gesto estremo Meloni | Gratitudine a tutti gli eroi silenziosi in divisa

In un gesto di coraggio e umanità, un poliziotto delle Volanti di Agrigento ha salvato un ragazzo da un gesto estremo, dimostrando ancora una volta il valore silenzioso degli eroi in divisa. La premier Giorgia Meloni ha espresso pubblicamente la sua gratitudine, riconoscendo il ruolo fondamentale di questi uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere la comunità. Un tributo doveroso a chi, con dedizione e altruismo, fa la differenza.

(Adnkronos) – "A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa, va la gratitudine del Governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni ripostando il testo con cui la Polizia di Stato rende noto il gesto di un agente delle volanti di Agrigento. "Marco, poliziotto delle Volanti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tutti Poliziotto Salva Ragazzo

Ubriaca in taverna, insulta tutti e graffia un poliziotto: 52enne arrestata a Foligno, non voleva pagare - Una serata di svago si trasforma in un episodio di caos a Foligno, dove una donna di 52 anni, alterata dall’alcol, ha deciso di insultare tutti e aggredire un poliziotto intervenuto per calmare la situazione.

Poliziotto salva ragazzo da gesto estremo, Meloni: "Gratitudine a tutti gli eroi silenziosi in divisa" - (Adnkronos) - "A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa, va la gratitudine del Governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni ripostando il te ... Scrive msn.com

Ragazzo tenta il suicidio ad Agrigento a causa di una delusione d'amore, salvataggio da film della polizia - Un poliziotto fuori servizio ad Agrigento salva un giovane da un tentativo di suicidio con l'aiuto dei Carabinieri. Come scrive virgilio.it

Poliziotto eroe: “Un attimo dopo è arrivato il treno. Ho rischiato, ma era giusto farlo” - Enrico Severa, agente di 36 anni, ha evitato che un 40enne fosse travolto dal convoglio alla stazione. “Era ubriaco, non si rendeva conto di niente. L’ho afferrato per lo zaino. E poi mi ha chiesto da ... Scrive msn.com

Inseguimento della Polizia di un uomo armato di coltello