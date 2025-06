poliziotto aggredito, i sindacati protestano: città abbandonata senza agenti né mezzi. Esplode la rabbia delle forze dell’ordine dopo l’ennesimo episodio di violenza al bar 'Ai Giardini', dove un 30enne senza fissa dimora ha seminato il caos, ferendo due persone e aggredendo un agente fuori servizio. La situazione critica mette in luce la grave crisi di sicurezza e le richieste di intervento immediato. Il poliziotto,...

Esplode la protesta dei sindacati di polizia all’indomani della mattinata di violenza al bar ‘Ai Giardini’ di via Orsini, dove un 30enne brasiliano senza fissa dimora ha devastato il locale, ferito i due gestori e aggredito un agente fuori servizio prima di essere arrestato dai carabinieri. L’aggressore ha rifiutato di salire in auto ed è stato poi ricoverato in stato d’arresto per lesioni, resistenza e danneggiamento aggravato. Il poliziotto, storico dirigente sindacale del commissariato di via Mazzini, è finito invece al pronto soccorso con una prognosi di 25 giorni. "Al nostro collega i migliori auguri e un infinito ringraziamento per il suo gesto eroico, pregno di senso civico, che speriamo trovi il giusto riconoscimento – le parole del segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia, Tonino Guglielmi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it