Poco coraggio e pochi soldi | perché con Chivu l’Inter ha scelto soprattutto di non cambiare

Poco coraggio e pochi soldi: un mix che ha spinto l’Inter a scegliere, ancora una volta, la strada della continuità. Dopo una settimana tormentata tra sconfitte europee, fughe di allenatori e rifiuti, i nerazzurri affidano le speranze a Cristian Chivu, ex Primavera e traghettatore del Parma. È lui l’uomo chiamato a risollevare le sorti di una squadra in cerca di stabilità e nuovo slancio. La sfida ora è sua, e il futuro dell’Inter dipende da questa scelta coraggiosa.

Dal giocarsi la finale di Champions a ritrovarsi con l’ ex allenatore della Primavera e traghettatore del Parma in panchina. La settimana da incubo dell’ Inter, iniziata nella notte maledetta di Monaco, proseguita con la fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita e il rifiuto del Como di liberare Fabregas, culmina nella scelta di Cristian Chivu: adesso è lui il nuovo tecnico dei nerazzurri, l’uomo chiamato a raccogliere l’eredità dell’ultimo, comunque straordinario quadriennio e guidare la squadra nella prossima stagione, che si annuncia come un’incognita spaventosa per il club. Si era capito subito quanto potesse essere devastante la sconfitta, ben oltre il risultato umiliante patito dal Psg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Poco coraggio e pochi soldi: perché con Chivu l’Inter ha scelto soprattutto di non cambiare

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Chivu Inter Poco Coraggio

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

#Marotta: “#Chivu scommessa assolutamente no. Ha sperimentato tutto il settore giovanile dell'#Inter dall’U13 fino all’U19. E da giocatore è stato capitano dell'Ajax a 21 anni. Racchiude tutto ciò che cercavamo. Scelta fatta con coraggio. Non è scelta di ridime Partecipa alla discussione

Chivu ha dato tanto all'Inter da calciatore, non lo conosco come allenatore ma certamente farà il massimo e darà tutto per noi. Ha sempre avuto coraggio, e anche oggi lo dimostra! Forza chivu! #inter #Chivu Partecipa alla discussione

Marotta: “Chivu prova di coraggio, altro che confusione! I motivi. I tempi di Inzaghi…” - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato sul palco del Festival della Serie A del futuro della panchina nerazzurra ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, critiche forti alla nomina di Chivu - Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari analizza con durezza la scelta dell’Inter per la panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi. L’addio di Simone Inzaghi all’Inter, secondo molti, era ... Segnala msn.com

Meno pressing e squadra più verticale: ecco come giocherà la nuova Inter di Chivu - La familiarità col 3-5-2 potrebbe rappresentare un vantaggio per il romeno e una facilitazione per la rosa interista: l’imminente Mondiale per club potrà cominciare a dare qualche prima risposta su co ... Lo riporta msn.com

*SFOGO* SONO INDIGNATO! CHIVU NUOVO ALLENATORE DELL'INTER!