PlayOff Serie C | stasera il ritorno della finale il Pescara di Letizia ad un passo dalla B

Stasera all’Adriatico si accendono i riflettori sulla finale dei playoff di Serie C: ventimila tifosi pronti a spingere il Pescara di Letizia verso la promozione in Serie B. Dopo il vantaggio di cinque giorni fa, gli abruzzesi hanno un solo passo da fare per conquistare la tanto agognata gloria. La Ternana, però, non si arrende facilmente: ogni azione potrebbe scrivere una nuova pagina di questa emozionante sfida. Chi avrà la meglio?

Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno in ventimila questa sera (ore 21:15) a spingere il Pescara verso la serie B nel ritorno della finale dei playoff. All’Adriatico si ripartirà dal blitz (0-1) degli abruzzesi al Liberati maturato cinque giorni fa grazie ad un gol dell’ex Benevento Gaetano Letizia. La Ternana dovrà vincere con una rete di scarto per portare la gara ai supplementari in un match che potrebbe anche decidersi ai calci di rigore. Al Pescara, invece, basterà non perdere al 90esimo per staccare il biglietto per la serie Cadetta. Qualche assente da una parte e dall’altra complici le squalifiche di Vallocchia (Ternana), Squizzato e Merola (Pescara) in un match che si preannuncia molto equilibrato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PlayOff, Serie C: stasera il ritorno della finale, il Pescara di Letizia ad un passo dalla B

