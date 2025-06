Playoff Serie C | il Pescara è in Serie B | sconfitta indolore nei 120? ai rigori Plizzari ne para tre

Il Pescara conquista la tanto attesa promozione in Serie B, scrivendo un capitolo epico della sua storia. Dopo una sfida all’ultimo respiro e un supplementare emozionante, i biancazzurri si affidano alle parate di Plizzari, eroe indiscusso di una notte memorabile. La vittoria ai rigori non è solo un trionfo sportivo, ma anche il coronamento di un percorso di passione e determinazione. Un ritorno che fa sognare tutto l’Abruzzo!

Il Pescara vince la finale dei playoff Serie C e torna in Serie B dopo 4 anni. Gli abruzzesi dopo la vittoria all’andata perde 1-0 nei 90? e dopo mezzora dei supplementari si va ai rigori, dove il protagonista è il portiere del Pescara Plizzari: nonostante un infortunio alla gamba sinistra para tre rigori. Dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Playoff Serie C: il Pescara è in Serie B: sconfitta indolore nei 120?, ai rigori Plizzari ne para tre

