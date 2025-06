Playoff Serie C 2025 | regolamento date tabellone risultati

Scopri tutto sui Playoff Serie C 2025: regolamento, date, tabellone e risultati della post-season. Dopo una lunga stagione regolare con 58 squadre suddivise in tre gironi, si apre il percorso verso la promozione con sfide emozionanti e regolamenti ben definiti. Le vincenti dei gironi, tra cui Padova, Virtus Entella e Avellino, si contendono il sogno di salire in Serie B, regalando un finale ricco di suspense e adrenalina.

Come funzionano, le fasi, le squadre partecipanti, le date e i risultati della post season: Playoff Serie C 2025. Alla Serie C 20242025 hanno parte 58 squadre suddivise in 3 Gironi da 20 squadre. Playoff Serie C 2025: al termine della stagione regolare, le vincenti dei 3 gironi, Padova, Virtus Entella e Avellino, sono state .

