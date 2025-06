Più navi e aumentano le merci movimentate nel primo quadrimestre si consolida la crescita del Porto

Il Porto di Ravenna si conferma protagonista della ripresa economica, con un incremento del 8,2% nelle merci movimentate nel primo quadrimestre 2025. Con oltre 8,7 milioni di tonnellate trasportate, il porto rafforza la sua posizione strategica e anticipa un anno all'insegna della crescita. È evidente che le navi continuano ad arrivare e le merci a circolare, consolidando il ruolo cruciale di Ravenna come snodo logistico.

Per il Porto di Ravenna è tempo di primi bilanci relativi all'avvio del 2025. Nel primo quadrimestre ha movimentato complessivamente 8.761.231 tonnellate, in aumento dell’8,2% (667 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli sbarchi sono stati pari a 7.667.576 tonnellate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Più navi e aumentano le merci movimentate, nel primo quadrimestre si consolida la crescita del Porto

