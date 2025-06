“Più librerie in periferia” il progetto di Rosario Esposito La Rossa anima de “La Scugnizzeria”

Nel cuore di Napoli, un progetto innovativo trasforma le periferie con la cultura. Rosario Esposito La Rossa, ideatore di "Più librerie in periferia", porta la magia delle parole e dei libri nelle zone meno centrali, dando vita a un vero e proprio motore di riscatto sociale. Scopri come questa iniziativa sta rivoluzionando il panorama culturale e creando nuove opportunità per tutta la comunità. Continua a leggere e lasciati ispirare da questa giovane rivoluzione libraria.

Rosario Esposito La Rossa, titolare de La Scugnizzeria, la prima libreria indipendente nell'area nord di Napoli, parla a Fanpage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

