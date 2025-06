Pitti Uomo Bimbo e Filati | i provvedimenti di circolazione

L’estate si apre con un evento imperdibile nel cuore di Firenze: Pitti Immagine. Dal 17 giugno, la Fortezza da Basso si trasforma nel palcoscenico delle ultime tendenze della moda maschile, infantile e dei filati pregiati. Per garantire il successo di questa kermesse, gli uffici della Mobilità hanno predisposto specifici provvedimenti di circolazione, fondamentali per lo svolgimento senza intoppi di tutte le fasi dell’evento. Alcuni di questi...

Firenze, 7 giugno 2025 - Si rinnova l’appuntamento estivo con Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Come consueto si inizia con Pitti Uomo dal 17 giugno (fino al 20), a seguire Pitti Bimbo (dal 22 al 24 giugno) e a conclusione Pitti Filati (dal 1° al 3 luglio). Gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono in vigore, altri invece scatteranno nei prossimi giorni a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pitti Uomo, Bimbo e Filati: i provvedimenti di circolazione

