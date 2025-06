Pistola rubata nascosta tra la vegetazione | era parte della refurtiva di un furto in abitazione

Un ritrovamento che fa scalpore: i Carabinieri di Egna hanno scoperto una pistola rubata nascosta tra la vegetazione, parte di una refurtiva di un furto in abitazione. Questo importante sequestro, frutto dell’attenta vigilanza di un operaio addetto alla manutenzione, testimonia l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica. La vicenda si conclude con l’arresto dei responsabili e il rafforzamento della fiducia nella comunità locale.

Importante ritrovamento da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Egna, che nei giorni scorsi hanno sequestrato un'arma da fuoco rinvenuta in un terreno agricolo nei pressi del cimitero comunale. A segnalare la presenza sospetta è stato un operaio addetto alla manutenzione.

