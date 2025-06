Pistocchi perplesso | Inzaghi e Chivu? Tutto poco credibile! Marotta…

Maurizio Pistocchi mostra dubbi sulla narrazione di Marotta riguardo l’addio di Inzaghi e la scelta di Chivu, evidenziando una certa poca credibilità nelle parole del dirigente nerazzurro. Le vicende di casa Inter continuano a suscitare interrogativi e tensioni, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di chiarimenti. La verità dietro queste decisioni potrebbe essere più intricata di quanto sembri...

Pistocchi poco convinto sulle parole di Marotta al Festival della Serie A. Il giornalista ha commentato in questo modo le vicissitudini sull’addio di Inzaghi e la scelta di prendere Chivu. ADDIO INZAGHI – Maurizio Pistocchi, su X, appare perplesso: « Marotta intervenendo al Festival della Serie A ha dichiarato alla stampa nazionale che Inzaghi avrebbe preso la decisione di lasciare l’Inter lunedì 2 giugno scorso, 48h dopo la finale di Champions. Ma vi sembra possibile che una decisione così importante, che comporta, tra i tanti problemi, anche il trasferimento all’estero di tutta la famiglia. Un contratto da 52mln€ gestito da un procuratore, Pastorello di casa all’Inter e dal figlio del tecnico Tommaso, possa essere stata presa in 48h? Poco credibile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pistocchi perplesso: «Inzaghi e Chivu? Tutto poco credibile! Marotta…»

