Piscine scoperte Stagione al via ma in 3 impianti

L’estate è ufficialmente alle porte e anche i centri balneari comunali si preparano a vivere il loro momento di massima attività. Solo tre impianti hanno già dato il via alla stagione nelle piscine all’aperto, offrendo un’oasi di relax e divertimento per tutti. La piscina Romano, già aperta dal 2 giugno, inaugura oggi la stagione estiva con orari che promettono giornate all’insegna del benessere. Scopriamone di più!

Via alla stagione estiva nei centri balneari comunali con piscine all’aperto. Ma solo in tre impianti. L’assessora comunale allo Sport Martina Riva ieri, nell’apposita commissione, ha fornito i dettagli di giorni e orari di apertura. La piscina Romano ha già fatto un’apertura straordinaria nel weekend collegato al 2 giugno e da oggi inaugura la stagione estiva. Resterà aperta fino al 31 agosto dalle 10 alle 19. Dal 1° al 25 luglio, nei giorni feriali, apertura fino alle 21 per il sunset pool, l’aperitivo al tramonto. La piscina Sant’Abbondio (nella foto) aprirà domani e resterà fruibile fino al 31 agosto dalle 10 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: Stagione Piscine Impianti Scoperte

È arrivata la stagione delle piscine. Da Cortona a Castiglion Fiorentino tutte le aperture dell’estate - È ufficialmente tempo di tuffi! Con giugno, la Valdichiana si prepara a riaccogliere bagnanti e amanti del sole.

Riparte la stagione delle piscine, ma gli impianti comunali aperti sono soltanto tre - Dal 7 giugno si potrà andare al centro balneare Romano e agli impianti di Milanosport con una vasca scoperta Cardellino e Sant’Abbondio ... Si legge su milano.repubblica.it

Saranno ancora 3 le piscine estive aperte a Milano - Cardellino, Sant'Abbondio, Romano. Sono le tre piscine scoperte che saranno disponibili a Milano nell'estate del 2025, rispettivamente in via del Cardellino (zona Lorenteggio), via Sant'Abbondio (zona ... Secondo milanotoday.it

Piscine scoperte, Convertibile ancora chiusa: «Colpa del meteo incerto» - Bagnanti prendono il sole nel parco che circonda gli impianti di piazzale Azzurri ... sportive gli iscritti si possono tuffare nelle piscine scoperte almeno da 15 giorni, se non da un mese. Riporta laprovinciacr.it

GESTIONE piscina ECONOMICA prodotti, pulizia ecc