Pisa Sporting Club | Domenico Tedesco favorito per la panchina Pirlo fuori dai giochi

Il Pisa Sporting Club si prepara a una nuova sfida, con Domenico Tedesco in pole position per la panchina e un futuro targato Serie A. Mentre la ricerca dell'erede di Pippo Inzaghi continua tra sondaggi e preferenze, il nome di Andrea Pirlo sembra perdere terreno, allontanandosi dall'obiettivo. La corsa alla guida tecnica si infiamma: chi prenderà il timone nel grande salto? Restate con noi per scoprirlo.

La ricerca dell'erede di Pippo Inzaghi prosegue, tra sondaggi sottotraccia e gradimenti manifestati alla luce del sole. Nel borsino nerazzurro c'è un nome che più di altri ha perso quota negli ultimi giorni, tornando di fatto a terra e destinato quasi sicuramente a non salire a bordo del jet che accompagnerà lo Sporting Club nella Serie A 2025-26: è quello di Andrea Pirlo. L'ex campione del mondo, dopo essere stato coinvolto nel giro di colloqui organizzato dalla dirigenza nerazzurra per il terzo anno consecutivo, non prenderà le redini del Pisa: tra le valutazioni della società di via Battisti e l'ex centrocampista si è messa di mezzo la proposta del Dubai United, che ha quasi definitivamente chiuso gli ultimi spiragli della trattativa.

