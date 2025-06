Pippo Baudo festeggia 89 anni | un’icona della TV italiana e le fake news sulla sua salute

In occasione del suo 89° compleanno, Pippo Baudo si conferma come un’icona indiscussa della televisione italiana. Tra successi memorabili e momenti di celebrità, il maestro dello spettacolo continua a essere al centro dell’attenzione, anche in un periodo segnato da fake news sulla sua salute. Un omaggio a un gigante che, con la sua lunga carriera, ha plasmato generazioni, dimostrando che il vero valore sta nella leggenda vivente.

Un compleanno speciale per un gigante dello spettacolo. Oggi, sabato 7 giugno 2025 Pippo Baudo compie 89 anni, celebrando non solo un traguardo anagrafico, ma anche una carriera che ha segnato la storia della televisione italiana per oltre sessant'anni. Considerato uno dei personaggi più influenti del piccolo schermo, Baudo è stato fonte di ispirazione per numerosi conduttori, tra cui Carlo Conti, che durante una conferenza stampa per il Festival di Sanremo 2025 ha dichiarato: "Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo". Pippo Baudo aveva risposto con entusiasmo: "Sono molto contento, mi fa veramente piacere".

