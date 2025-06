Pio Esposito Inter tutti pazzi per il talento nerazzurro | su di lui ci sono 7 8 squadre

Pio Esposito, talento straordinario classe 2005 dello Spezia, sta facendo infuriare il mercato. Non solo Napoli e Bologna, ma ben 7-8 grandi club sono già sulle sue tracce, pronti a puntare sul suo futuro. L’interesse è alle stelle, e anche l’Inter si sta muovendo con attenzione per valutarne il potenziale. La sfida è aperta: quale sarà la prossima grande mossa?

Pio Esposito Inter, non solo Napoli e Bologna: ci sono 78 squadre sul gioiellino classe 2005 nerazzurro. Francesco Pio Esposito è sempre di più al centro delle voci di Calciomercato. Il giovane attaccante dello Spezia ha fatto grandi cose in Serie B e ora è pronto per affrontare la Serie A. L’ Inter, insieme al calciatore e al suo staff, sta per valutare qual è la scelta migliore per il suo avvenire. Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Esposito ha molti ammiratori: oltre a Napoli e Bologna, ci sono 7 o 8 squadre interessate a lui per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, tutti pazzi per il talento nerazzurro: su di lui ci sono 7/8 squadre

