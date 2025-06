Pini del Lido di Savio Ancisi scrive alla Forestale | Sono in salute chiedo un vostro intervento di verifica

Il consigliere comunale Alvaro Ancisi ha deciso di intervenire per tutelare i pini del Lido di Savio, scrivendo direttamente al comandante dei Carabinieri Forestale. La sua richiesta è chiara: verificare lo stato di salute degli alberi e garantire che eventuali interventi siano necessari e rispettosi dell’ambiente. In un momento in cui la natura deve essere preservata, il suo impegno si fa portavoce di una responsabilità condivisa.

Il consigliere comunale Alvaro Ancisi decide di scrivere al comandante dei carabinieri Forestale, a fronte di un’ordinanza del Comune di Ravenna, servizio MobilitĂ e ViabilitĂ , pubblicata sull'albo pretorio, con la quale viene data notizia che da lunedì (9 giugno) verrĂ avviato l'abbattimento di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Pini del Lido di Savio, Ancisi scrive alla Forestale: "Sono in salute, chiedo un vostro intervento di verifica"

