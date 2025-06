Pini da abbattere in viale Romagna i cittadini non ci stanno | in agenda due giornate di presidio

I cittadini di Lido di Savio e Ravenna non si arrendono e scendono in piazza per difendere i pini minacciati di abbattimento. Dopo il successo della prima mobilitazione, il gruppo "Salviamo i pini" si prepara a due giornate di presidio, chiedendo rispetto per il verde pubblico e un‚Äôamministrazione pi√Ļ responsabile. La protesta non si ferma: la voce dei residenti si fa sentire forte e chiara, perch√© il futuro del loro territorio non pu√≤ essere compromesso.

Il gruppo di cittadini "Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna" si prepara a una nuova manifestazione dopo l'annuncio, attraverso un'ordinanza, di nuovi abbattimenti. "Belli gonfi dopo la vittoria a piene mani e il minimo storico dei votanti, i soliti amministratori approfittano del weekend.

