pinguini tattici nucleari a campovolo nella notte vanno a trovare i fan appostati con le tende – video

Ancora poche ore e i Pinguini Tattici Nucleari da Campovolo daranno il via al tour di 8 live negli Stadi delle principali città italiane con una doppia data a Milano. Ieri notte Riccardo Zanotti e soci hanno terminato le prove per lo show di stasera, sabato 7 giugno, e hanno approfittato per fare una incursione fuori dall'area del concerto per raggiungere dei fan accampati con le tende per poter poi prendere i posti in prima fila all'apertura dei cancelli. La band ha portato in dono un sacco a pelo personalizzato e poi ha intonato con la chitarra " Pastello bianco ", hit inclusa naturalmente nella scaletta.