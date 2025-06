Pinguini oggi in concerto a Reggio Emilia | pronti al tuffo nel calore della Rcf

Preparati a vivere un’esperienza unica: i Pinguini Tattici Nucleari tornano oggi a Reggio Emilia per una serata all’insegna dell’energia e della musica coinvolgente. Dopo il trionfo del 2023, il loro tour 2025 promette emozioni ancora più intense, con hit che hanno conquistato oltre un miliardo e mezzo di stream e numeri record. La loro musica ti farà immergere nel calore del palco: non perdere questa occasione di tuffarti nel loro mondo!

Reggio Emilia, 7 giugno 2025 – Quella alla Rcf Arena è la prima delle nove date del tour del 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa sera Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano a calcare il palcoscenico di Reggio Emilia, dopo la serata trionfale del 2023. Oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FimiGfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente. Lo spettacolo ha inizio alle 21, ma i cancelli si apriranno alle 15,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pinguini oggi in concerto a Reggio Emilia: pronti al tuffo nel calore della Rcf

