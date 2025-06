Pietrelcina Scocca | Delusione per bocciatura del contributo alla squadra GS Pietrelcina

Il cuore di Pietrelcina batte anche attraverso le sue giovani promesse sportive, ma la recentissima bocciatura del contributo all'ASD GS Pietrelcina ha lasciato molti delusi. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il gruppo di Minoranza "Avanti Pietrelcina" aveva presentato una mozione per sostenere questa preziosa realtà sportiva, simbolo di impegno e socialità . Purtroppo, la proposta è stata respinta in blocco dalla Maggioranza, suscitando discussioni e scontento tra cittadini e appassionati.

Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, il gruppo di Minoranza Avanti Pietrelcina ha presentato una Mozione per destinare un piccolo contributo economico all' ASD GS Pietrelcina, che milita in Seconda Categoria, una realtà sportiva che da anni coinvolge tanti giovani del paese, promuovendo sport, socialità e senso di appartenenza. La proposta è stata respinta in blocco dalla Maggioranza. "Avevamo presentato una mozione chiara e sostenibile – sottolinea Scocca – per offrire un piccolo supporto a una squadra che, nonostante le difficoltà, continua a portare avanti la sua attività con impegno e passione, coinvolgendo tra l'altro tanti giovani pietrelcinesi.

