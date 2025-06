Piero Tamagnini confermato a Urbino | leader e capitano per la nuova stagione

Sono orgoglioso e motivato di continuare questa avventura con Urbino, un club che rappresenta molto per me. La fiducia della società e dei tifosi mi spinge a dare il massimo in ogni partita, per scrivere un altro capitolo della nostra storia di successi. Con entusiasmo e determinazione, affronteremo la nuova stagione, pronti a raggiungere obiettivi importanti e a far crescere questa famiglia ducale.

Prima importantissima conferma ad Urbino. "Sarà ancora con noi Piero Tamagnini vera e propria colonna portante di questa squadra – dice il dg dei ducali Ivan Santi –. Ha indossato spesso la fascia da capitano e ha trascinato il gruppo con forza, agonismo e grande amore verso i nostri colori. La nuova stagione dunque inizia con la conferma di Tamagnini che da diversi anni è diventato un giocatore completo e un vero leader in campo e fuori. "Sono molto contento di rimanere a Urbino – sottolinea Tamagnini – e ringrazio la società per la fiducia accordatami. Abbiamo un po’ di amaro in bocca per come è terminato il campionato scorso dove abbiamo mancato i play off per un punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Piero Tamagnini confermato a Urbino: leader e capitano per la nuova stagione

In questa notizia si parla di: Tamagnini Urbino Piero Leader

Piero Tamagnini confermato a Urbino: leader e capitano per la nuova stagione - Piero Tamagnini resta a Urbino come colonna portante della squadra, pronto a guidare il team verso nuovi traguardi. Segnala sport.quotidiano.net