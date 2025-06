Pieri non si arrende Ricorso contro l’ammonimento

Gabriele Pieri, l'ex insegnante cesenate noto come ‘l’uomo sandwich’, non si arrende nella sua battaglia solitaria contro l’ammonimento ricevuto. Da mesi, porta in strada un cartello dedicato a un 60enne cesenate, ritenuto responsabile di un dolore che affonda le radici nel passato. Nonostante le prove manchino, Pieri chiede giustizia e chiarezza: se è innocente, perché non si difende? La sua determinazione continua a scuotere la comunità.

Continua la 'battaglia solitaria' di Gabriele Pieri, l'ex insegnante cesenate, conosciuto come 'l'uomo sandwich'. Il 78enne per mesi ha portato in giro per le strade di Cesena un cartello con scritto sopra il nome di un 60enne cesenate che, a suo dire, sarebbe responsabile della morte di Cristina Golinucci, scomparsa a 21 anni a Cesena nel 1992. "Non ho prove – ha spiegato Pieri – ma l'ho fatto uscire allo scoperto, se è innocente perché non parla?". Si tratta di accuse infondate contro un uomo che, fino a prova contraria, è innocente (è stato lambito dalle indagini, ma non formalmente indagato).

