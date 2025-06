Pier Luigi Bersani e il cappellino per il Sì | scoppia la polemica

Il gesto di Pier Luigi Bersani con il cappellino per il sì scatena la polemica: un episodio che mette in luce le tensioni e le strategie del campo progressista. La presenza al corteo pro-Gaza, proprio prima del referendum, solleva dubbi e accese reazioni, dimostrando quanto siano delicate le dinamiche politiche e le alleanze nell’ultimo scorcio di campagna elettorale. Ma cosa ci riserva davvero questa intricata partita politica?

Bastava attendere e la frittata è arrivata. Il corteo pro-Gaza messo il giorno prima del referendum è stata una mossa per cercare (disperatamente) di serrare le fila del campo progressista e dei suoi elettori e invogliarli ad andare alle urne. E come sottolinea il Secolo d'Italia, a dare l'allarme di una inopportuna rottura del silenzio elettorale sulla consultazione referendaria è stato Pier Luigi Bersani, anche lui in piazza. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia non usa giri di parole: "Bersani che si fa intervistare al corteo per Gaza agghindato col cappello che invita a votare Sì ai referendum di domani, è una schifezza morale e legale".

Sono un cittadino semplice. C’era il sole, mi hanno allungato un cappellino e l’ho preso. Se veniva Procaccini e mi dava un Borsalino, mettevo quello. Partecipa alla discussione

