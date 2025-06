Pichetto | Italia entra nell’Alleanza Nucleare

L’Italia si appresta a fare un passo decisivo verso l’energia del futuro: nel prossimo Consiglio Energia del 16 giugno a Lussemburgo, il paese aderirà ufficialmente all’Alleanza Nucleare. Un cambiamento importante, annunciato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, che apre nuove prospettive per la sicurezza energetica nazionale e il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. Ma cosa comporta davvero questa adesione? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – "In occasione del prossimo Consiglio Energia, previsto per il prossimo 16 giugno a Lussemburgo, l'Italia aderirà all'Alleanza Nucleare". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a Pianeta 2030, il festival del 'Corriere della Sera' in corso a Milano. Fino ad oggi l'Italia partecipava alle riunioni dell'Alleanza europea .