Piazzata pro Pal a Roma Più che Gaza potè il referendum Il quartetto dal palco | Andate tutti a votare

Piazzata pro Pal per risvegliare le coscienze e unire le voci contro l’indifferenza, dimostrando che anche a Roma si può far sentire il proprio dissenso. Una manifestazione che, tra bandiere e passione, sfida il silenzio elettorale e ribadisce il ruolo fondamentale del voto. Perché, in un momento così cruciale, la partecipazione è la nostra arma più potente.

Per una volta sfilano insieme, non succedeva da tempo. Mancano Renzi e Calenda ma bisogna accontentarsi, mezzo Pd ha disertato ma non ditelo in giro. Oggi a Roma si recita a soggetto: una passeggiata-piazzata per Gaza, per attaccare il governo complice del sanguinario Netanyahu, per sventolare al vento le bandiere palestinesi. Ma soprattutto per scavalcare il silenzio elettorale alla vigilia del voto sui referendum. Piazzata pro Pal per scavalcare il silenzio elettorale. Il genocidio di Gaza è un ottimo lasciapassare, devono aver pensato gli organizzatori nello scegliere la data: il 7 giugno. Non proprio una coincidenza se Bersani si lascia volentieri immortalare con il cappellino rosso d'ordinanza con la scritta Sì sulla visiera.