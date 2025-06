piazza partigiani il riscatto dieci milioni per gli uffici e fondi per il terminal bus

Piazza Partigiani si prepara a una vera rinascita con un investimento di dieci milioni di euro destinati agli uffici e ai fondi per il nuovo terminal bus. La Regione fa un passo deciso verso il futuro, con interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che trasformeranno il cuore della città . Un progetto ambizioso, che promette di migliorare la qualità della vita e la mobilità dei cittadini. La svolta è alle porte: restate sintonizzati.

Pare davvero la svolta per Poiazza Partigiani: la Regione da un lato fa un passo avanti decisivo per l’ambizioso progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del palazzo che ospita una parte degli uffici della Regione. Dall’altro l’annuncio dello stanziamento di risorse per una nuova progettualità di recupero del termninal bus. L’intervento sull’edificio (fondi europei) prevede l’installazione di isolatori sismici alle fondazioni dell’edificio, una soluzione all’avanguardia che permette di ridurre drasticamente le forze sismiche che agiscono sulla struttura. Questa tecnologia, meno invasiva rispetto ai tradizionali metodi di rinforzo, consente di preservare l’aspetto storico dell’edificio, tutelando al contempo la sicurezza di chi lo utilizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it