Piateda | corpo senza vita di una donna rinvenuto nel fiume Adda

Un triste enigma avvolge Piateda, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna nel fiume Adda. Le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze di questa tragedia e identificare la vittima. La comunità si stringe nel dolore, sperando in risposte rapide e in un approfondimento che possa portare giustizia. Seguiteci per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Il corpo di una donna (le cui generalità non sono ancora note) è stato recuperato dalle acque del fiume Adda a Piateda, all'altezza di via Centrale Venina. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio, un'ambulanza, l'elisoccorso alzatosi in volo dalla base di Caiolo e i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Piateda: corpo senza vita di una donna rinvenuto nel fiume Adda

In questa notizia si parla di: Piateda Corpo Donna Fiume

