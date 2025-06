Piastrelle rimosse per formare una svastica nel bagno della scuola | Gesto vile e inaccettabile

Un episodio inquietante scuote la comunità di Triggiano: alcune piastrelle del bagno del liceo sono state rimosse per formare una svastica, simbolo di odio e intolleranza. La denuncia e la ferma condanna di questa azione, espressa sui social dalla scuola, sottolineano quanto sia grave e inaccettabile un gesto così vile. La comunità scolastica si unisce nel condannare ogni forma di discriminazione, rafforzando il suo impegno per un ambiente più rispettoso e inclusivo.

Le piastrelle del bagno del liceo rimosse in modo da formare una svastica sul pavimento. La denuncia e la ferma condanna dell'episodio, avvenuto ieri a Triggiano, arriva sui social da parte della stessa scuola: "Un gesto vile e inaccettabile offende la comunità scolastica, ma ne rafforza.

