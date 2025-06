Pianese | Francesco Cangi pronto a nominare il nuovo allenatore per la Serie C 2025 2026

La Pianese si prepara a svelare il suo nuovo volto tecnico per affrontare con rinnovato entusiasmo la stagione 2025/2026 di Serie C. Dopo l’addio consensuale ad Alessandro Formisano, il direttore sportivo Francesco Cangi è chiamato a fare una scelta cruciale, che segnerà il primo passo verso una squadra competitiva e ambiziosa. La nomina dell’allenatore rappresenta il fondamento per costruire un roster all’altezza delle aspettative e delle sfide future.

Questione di giorni se non di ore e la Pianese avrà il suo nuovo allenatore. Il direttore sportivo bianconero, Francesco Cangi, è chiamato a scegliere la guida tecnica delle zebrette dopo la separazione, consensuale, con Alessandro Formisano (che sembra vicino al Livorno, con il passaggio di Indiani al Grosseto). La nomina sarà il primo step della costruzione dell’organico ai nastri di partenza della Serie C 20252026 (presentata proprio ieri la domanda di iscrizione). L’idea è quella di ripartire dai giocatori sotto contratto (Ercolani, Polidori e Chesti, Nicoli, Proietto, Simeoni, che sarà rinnovato, Mastropietro, Mignani, oltre a Morgantini e Papini, di rientro dal prestito), ché qualsiasi cessione avverrà a fronte di una proposta concreta e adeguata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pianese: Francesco Cangi pronto a nominare il nuovo allenatore per la Serie C 2025/2026

