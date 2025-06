Pescara-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | Damiani e Cianci in pole

Pescara e Ternana si sfidano all’Adriatico Cornacchia in una partita cruciale per la promozione in Serie B 2025/2026. Con le ultime dai campi che vedono Damiani e Cianci in pole, il match promette emozioni e sorprese. I padroni di casa puntano sul fattore campo e su due risultati su tre per conquistare un passo decisivo verso il sogno. La sfida è aperta: chi avrà la meglio?

Una partita chiave per decidere il futuro di Pescara-Ternana. Allo stadio Adriatico Cornacchia scendono in campo le due formazioni arrivate all'ultimo atto della stagione: in palio l'accesso alla Serie B 20252026. I padroni di casa possono contare sul fattore campo e due risultati su tre a.

