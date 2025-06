Pescara-Ternana playoff di serie C stasera in chiaro su Rai 2 | a che ora e dove vederla anche in streaming

Stasera, sabato 7 giugno, l'Adriatico di Pescara si trasforma nel palcoscenico della grande sfida: il ritorno della finale playoff di Serie C tra Pescara e Ternana, con in palio l'ultimo biglietto per la Serie B 2025/26. Un appuntamento imperdibile, visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming, che promette emozioni e adrenalina. Resta con noi per scoprire orari, dove e come seguire questa partita decisiva!

Stasera, sabato 7 giugno, allo stadio Adriatico di Pescara si gioca il ritorno della finale playoff di Serie C: in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie B 202526, in diretta in chiaro e in streaming. Questa sera, sabato 7 giugno, allo stadio Adriatico-Cornacchia andrà in scena Pescara-Ternana, ritorno della finale playoff di Serie C, che decreterà l'ultima squadra promossa in Serie B per la stagione 20252026. Padova, Virtus Entella e Avellino hanno già festeggiato il salto di categoria durante la stagione regolare: ora resta da scoprire chi le raggiungerà . Ecco come seguire il match in chiaro e in streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pescara-Ternana playoff di serie C stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla anche in streaming

