Pescara-Ternana la serata dell’Adriatico vale la Serie B | ‘dente o ganassa’ per l’all-in dei rossoverdi

La sfida tra Pescara e Ternana all'Adriatico Cornacchia si preannuncia come una notte decisiva: oltre ventimila tifosi si preparano a vivere un match che potrebbe cambiare il loro destino. La tensione è alle stelle e ogni dettaglio conta, tra Dente e Ganassa pronti a mettere in gioco tutto per portare i rossoverdi in Serie B. L’ultima occasione, l’ultimo tagliando da staccare: questa sera, il sogno diventa realtà o rimarrà un obiettivo da rincorrere.

Un ultimo quanto prezioso tagliando da staccare. Le formazioni di Pescara-Ternana si contendono l’accesso alla Serie B in uno stadio Adriatico Cornacchia gremito da giorni. Sugli spalti oltre ventimila persone seguiranno la sfida di ritorno della finalissima Play Off, di questi 505 nel settore. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pescara-Ternana, la serata dell’Adriatico vale la Serie B: ‘dente o ganassa’ per l’all-in dei rossoverdi

