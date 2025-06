Pescara-Ternana finisce ai rigori uno straordinario Plizzari regala la B al Delfino! FOTO

Un’emozione indimenticabile: Pescara torna in Serie B, grazie a un Plizzari da eroe che, nonostante l’infortunio, ha parato tre rigori decisivi. La magia si è consumata davanti a 20mila tifosi scatenati, in una finale playoff ricca di suspense e passione. È un ritorno che scrive il nuovo capitolo della storia biancazzurra, segnato dall’orgoglio e dalla determinazione. La vittoria dei playoff è un trionfo che resterà impresso nei cuori di tutti.

Apoteosi biancazzurra. Al termine di una serata davvero palpitante, davanti a 20mila spettatori, il Pescara targato Silvio Baldini è tornato in B dopo 4 anni di assenza, grazie a un super Plizzari che, pur infortunato, ha parato 3 rigori nella lotteria finale e consegnato la vittoria dei playoff. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pescara-Ternana finisce ai rigori, uno straordinario Plizzari regala la B al Delfino! [FOTO]

