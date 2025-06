Pescara-Ternana 3-2 dopo calci di rigore | rossoverdi sprecano tre rigori e restano in Serie C

Un mix di emozioni e tensione ha avvolto l’Adriatico, teatro di una sfida epica tra Pescara e Ternana. Dopo un pareggio ricco di suspense e tre rigori sbagliati, i rossoverdi, pur combattivi, restano in Serie C. “Ora o mai più” è il grido di battaglia, mentre lo stadio si riempie di entusiasmo e speranza. Il verdetto finale si avvicina, e tutto può ancora succedere nel calcio che appassiona milioni di tifosi.

'Ora o mai più' è il mood della serata dell'Adriatico. Le formazioni di Pescara-Ternana vanno alla caccia della promozione in Serie B, dopo aver disputato il post season della Serie C. La finalissima di ritorno dei Play Off si gioca in uno stadio esaurito da giorni. Nel settore ospiti sono stati.

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Il Pescara batte la Ternana ai calci di rigore e si aggiudica i #Playoff2025, strappando così l'ultimo pass per la Serie B

Tonight 20:00 on FIFA+ Pescara (1) @PescaraCalcio v Ternana (0) @TernanaOfficial #SerieC Play-Off Final Second Leg

Il Pescara torna in Serie B dopo 4 anni, Plizzari eroe della serata: Ternana ko ai calci di rigore - Il Pescara torna in Serie B dopo 4 di attesa. Decisivo il successo della squadra di Silvio Baldini ai calci di rigore contro la Ternana che nei tempi regolamentari ... Lo riporta fanpage.it

PLAYOFF SERIE C - Pescara-Ternana 3-2 dopo i calci di rigori. Il Delfino torna in B dopo 4 anni dall'ultima volta. Decisivo uno stoico Plizzari - PLAYOFF SERIE C - Dopo lo 0-1 per gli abruzzesi di Silvio Baldini nella gara di andata al "Libero Liberati", stesso risultato all'"Adriatico-Cornacchia" ... Da eurosport.it

Pescara Ternana 3 a 2 ai calci di rigore, Fere ancora in C - I rossoverdi vincono 1-0 con rete di De Boer nei 90°, nei supplementari con l’uomo in più non trovano il gol decisivo ... Da lanazione.it