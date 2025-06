Pesca dalla Regione bando da sei milioni | Grande opportunità di sviluppo per il settore

Una nuova grande opportunità si apre per il settore della pesca: con un finanziamento di sei milioni di euro, il bando “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca” mira a potenziare le infrastrutture portuali, migliorare la tracciabilità e investire in tecnologie innovative. Si tratta di un’occasione unica per rafforzare la competitività e sostenibilità del comparto, favorendo uno sviluppo più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Non lasciatevela sfuggire!

Sei milioni di euro per rafforzare le infrastrutture fisiche nei porti di pesca o nei luoghi di sbarco, migliorare la tracciabilità delle produzioni, investire in tecnologie dell'informazione. E' quanto previsto dal bando "Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca.

