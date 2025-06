Perugia | Javier Faroni e il futuro di Seghetti al centro del mercato

Perugia si prepara a un’estate di grandi manovre, con Javier Faroni al centro delle strategie e Seghetti pronto a tracciare il futuro del club. Tra trenta giorni di tempo per risolvere questioni pendenti e mettere a segno i primi colpi di mercato, l’ambiente biancorosso si appresta a vivere momenti decisivi. A Pian di Massiano, l’evento per i 120 anni del Perugia sarà solo l’inizio di una stagione cruciale. Ma a Pian di Massiano...

Trenta giorni per sistemare i casi pendenti e per assestare i primi colpi di mercato, le priorità indicate dal tecnico biancorosso. A Pian di Massiano, l'arrivo di Javier Faroni per la festa dei 120 del Perugia sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione e del prossimo mercato. Saranno summit anche per capire quello che sarà il budget per la prossima stagione e come dovranno essere ripartiti gli investimenti. Ma a Pian di Massiano prevedono anche le entrate. Tra le situazioni in bilico ce ne è una certa, quella relativa a Alessandro Seghetti. L'attaccante biancorosso ha il contratto in scadenza 2026, la società biancorossa ha cercato di trovare un accordo con il calciatore per prolungare l'intesa.