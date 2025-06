Perugia Gammaitoni appoggia Marianelli | abbiamo deciso di unire le nostre forze

Perugia si prepara a un nuovo capitolo: Gammaitoni appoggia Marianelli, segnando un passo importante verso l’unità. Il sostegno del Prof. Luca Gammaitoni rappresenta un punto di svolta, rafforzando la candidatura di Marianelli e aprendo la strada a una collaborazione forte e condivisa. Con questa alleanza, si apre una fase di speranza e rinnovamento per la città. Un percorso si è concluso, ma il futuro è tutto da scrivere, insieme.

Ecco la nota del Prof. Luca Gammaitoni a sostegno diretto di Massimiliano Marianelli. L’unità auspicata al primo turno si concretizza al secondo. A questo punto conti alla mano tra il 70% e l’80% dei voti dovrebbero andare a Marianelli, se come logica vuole, fossero confermare le forze in campo. Ecco la nota di Gammaitoni. Un percorso si è concluso ed un altro se ne apre. Insieme alle colleghe e ai colleghi che mi hanno aiutato nella mia candidatura, abbiamo deciso di unire le nostre forze con altri che avevano fin qui sostenuto un altro candidato e abbiamo scelto di appoggiare anche noi Massimiliano Marianelli alla carica di prossimo Rettore dell’Università di Perugia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Gammaitoni appoggia Marianelli: abbiamo deciso di unire le nostre forze

