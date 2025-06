Perugia aggressione a bottigliate a Fontivegge nella notte | giovane trovato ferito e svenuto

Una notte di paura a Fontivegge, Perugia, dove un giovane è stato trovato gravemente ferito da bottigliate in un’area segnata dal caos e dalla violenza. Alle tre del mattino, l’intervento tempestivo di un operatore di sicurezza ha evitato conseguenze più gravi. La scena, macchiata di sangue e cocci di vetro, solleva ancora più domande sulla sicurezza nel quartiere. Ma cosa si nasconde dietro questa brutale aggressione?

Alle tre del mattino, in piazza del Bacio a Fontivegge, un operatore della sicurezza ha trovato un ragazzo disteso a terra, ferito gravemente. Tutto intorno cocci di bottiglia e vaste chiazze di sangue sul parapetto delle scale che portano alla stazione. Il giovane, in stato d’incoscienza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Perugia, aggressione a bottigliate a Fontivegge nella notte: giovane trovato ferito e svenuto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fontivegge Giovane Trovato Ferito

Aggressione a bottigliate a Fontivegge nella notte, giovane trovato ferito e svenuto - Una notte di violenza scuote Fontivegge, proprio nel giorno in cui la Prefettura annuncia l’istituzione della zona rossa.

Aggressione a bottigliate a Fontivegge nella notte, giovane trovato ferito e svenuto https://ift.tt/8OkTASq https://ift.tt/7CA2TrX Partecipa alla discussione

Caos a Fontivegge, ferito a bottigliate dai nuovi boss dello spaccio - Una prognosi di qualche giorno, nonostante una brutta botta alla nuca e una ferita all’avambraccio. A chi l’ha soccorso, il giovane (che ... in quella porzione di Fontivegge. Da ilmessaggero.it

Perugia, ancora coltellate a Fontivegge: quarto ferito in sette giorni - PERUGIA - Quarto ferito. A coltellate. In sette giorni. Fontivegge torna a fare paura ... di origini africane e relativamente giovane, ha subito la coltellata che lo ha portato in ospedale. Secondo ilmessaggero.it

Giovane trovato morto in casa con ferite di arma da taglio - che lo hanno trovato riverso a terra, in una pozza di sangue, con ferite provocate da un coltello. Il giovane, residente a Penne (Pescara), aveva acquistato di recente un rudere a Pianella ... repubblica.it scrive

Gruppo Umbria Journal, Incendio Perugia, trovato cadavere