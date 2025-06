Pericolo inondazioni chiusa l’area camper sul lungomare sud di Fossacesia

A causa delle recenti verifiche sulla sicurezza idraulica e delle nuove normative, l’area camper sul lungomare sud di Fossacesia è temporaneamente chiusa. La decisione dell’amministrazione comunale mira a tutelare la sicurezza di visitatori e residenti, in attesa di adeguamenti e controlli necessari. Restate aggiornati per conoscere le future riaperture e garantire un soggiorno in piena tranquillità. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

L’area camper sul lungomare sud di Fossacesia è chiusa temporaneamente, a causa di verifiche in corso sulla sicurezza idraulica e sul rispetto della nuova normativa vigente. Lo rende noto l’amministrazione comunale: "L’area, situata in parte su suolo privato e in parte della Provincia di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Pericolo inondazioni, chiusa l’area camper sul lungomare sud di Fossacesia

In questa notizia si parla di: Area Chiusa Camper Lungomare

