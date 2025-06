Perdite idriche e dissesti statici in alcune abitazioni Micciché diffida l' Aica | Riparate subito le condotte

Le perdite idriche e i dissesti statici che minacciano alcune abitazioni di Micciché richiedono interventi immediati: AICA ha diffidato le autorità a riparare urgentemente le condotte danneggiate. Avvallamenti, lesioni ai muretti stradali e danni agli edifici lungo via Esseneto e via Damareta stanno mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. Un sopralluogo congiunto di Protezione Civile ha evidenziato l’urgenza di interventi tempestivi per proteggere la comunità.

Avvallamenti lungo la via Esseneto e strade limitrofe, lesioni ai muretti stradali, ma anche in alcuni edifici sia di via Esseneto, che di via Damareta. Ad accertarlo, dopo una segnalazione arrivata a fine maggio a palazzo dei Giganti, è stato un sopralluogo congiunto di Protezione civile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Perdite idriche e dissesti statici in alcune abitazioni, Micciché diffida l'Aica: "Riparate subito le condotte"

In questa notizia si parla di: Perdite Idriche Dissesti Statici

