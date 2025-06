Perché non riusciamo a toglierci dalla testa A me mi piace di Alfa e Manu Chao

Hai mai sentito quella melodia che rimane in testa per giorni? È il potere delle canzoni che uniscono catchy melodies e ricordi affascinanti. "A me mi piace" di Alfa, con la sua sorpresa di un featuring di Manu Chao e un richiamo a "Me Gustas Tu", conquista ascoltatori di tutto il mondo, creando un filo invisibile tra musica e emozioni. Scopriamo insieme perché questa canzone è destinata a rimanere nella nostra mente.

Alfa ha pubblicato A me mi piace, una canzone pop che prende da Me Gustas Tu di Manu Chao, che compare come feat, rinnovandola: ecco perché questa canzone piace così tanto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Piace Alfa Manu Chao

“A me mi piace” feat. Manu Chao, il nuovo singolo di Alfa - A Genova, Alfa lancia il suo nuovo singolo "A me mi piace" feat. Manu Chao, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“A me mi piace” di Alfa (feat. Manu Chao) mantiene il primo posto della classifica Airplay Radio Indipendenti della settimana. Tutte le posizioni disponibili su EarOne #PMI #airplayradio #indipendenti https://earone.com/charts/earone-airplay-radio-indipendenti Partecipa alla discussione

La nostra Classifica Italiana dal 1° giugno! I primi tre sono: 1. "Piangere a 90" di Blanco 2. "Maschio" di @NaliOfficial 3.? ?“A me mi piace" di Alfa e Manu Chao Scopri la Top20 qui: https://shorturl.at/bciW7 #classificaitaliana Partecipa alla discussione

"a me mi piace" di Alfa feat. Manu Chao ci sta piacendo un sacco - Al primo posto tra i brani più ascoltati su Spotify, il brano rielabora un grande classico e lo rende attualissimo ... Come scrive cosmopolitan.com

“A Me Mi Piace”, di Alfa e Manu Chao è al primo posto su Spotify - "A Me Mi Piace", il singolo di Alfa in collaborazione con Manu Chao, pubblicata il 9 maggio, è al primo posto nella classifica di Spotify ... Riporta billboard.it

Alfa al Secolo XIX: “Il successo di ‘A me mi piace’ all’estero è magico”. E su Genova: “Servono più spazi per la musica in città” - Genova – Dal successo di “A me mi piace” all’estero, il suo nuovo singolo con Manu Chao che ha superato i confini nazionali, al suo legame con Genova dove spera ci sia, a livello amministrativo e poli ... Come scrive ilsecoloxix.it

ALFA - a me mi piace ft. Manu Chao