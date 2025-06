Perché nessun reperto del delitto di Garlasco è sparito | cosa è successo veramente alle unghie di Chiara Poggi

Nel mistero che avvolge il delitto di Garlasco, emergono sorprendenti dettagli riguardo alle unghie di Chiara Poggi e al materiale genetico analizzato nel 2014. Cosa si cela dietro la presenza e la preservazione di questi reperti? Una verità ancora tutta da scoprire, che potrebbe cambiare per sempre le nostre certezze sul caso. Continua a leggere per svelare i retroscena di questa intricata vicenda.

Ecco cosa è successo alle unghie di Chiara Poggi e al materiale genetico trovato durante la perizia di Francesco De Stefano, il perito incaricato nel 2014 dalla Corte d'Appello Bis durante il processo ad Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché nessun reperto del delitto di Garlasco è sparito: cosa è successo veramente alle unghie di Chiara Poggi - Ecco cosa è successo alle unghie di Chiara Poggi e al materiale genetico trovato durante la perizia di Francesco De Stefano, il perito incaricato nel ... Secondo fanpage.it

Garlasco, scomparso il Dna sotto le unghie di Chiara (e altri reperti chiave). Indagine a rischio? - La “prova regina”, il residuo biologico prelevato sotto le unghie della vittima, non si trova più, forse distrutto dopo la condanna definitiva di Stasi. Impossibile il nuovo confronto genetico diretto ... Riporta informazione.it

Delitto Garlasco, l'esame del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi: il documento esclusivo a Le Iene. La verità rivelata - Delitto Chiara Poggi, il supertestimone parla a Le Iene: «Cosa è successo quella mattina ... il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile ai fini investigativi? Si legge su msn.com

Garlasco, il genetista: Il Dna di Sempio su due unghie di Chiara Poggi - Porta a Porta 02/04/2025