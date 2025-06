Perché le body mist ti svolteranno l’estate | fresche e leggere sono il trend profumato del momento

Scopri come le body mist rivoluzioneranno il tuo modo di affrontare l’estate: leggere, fresche e irresistibilmente trendy. Mentre i profumi più intensi rischiano di risultare pesanti sotto il sole cocente, queste acque profumate sono la soluzione perfetta per un tocco di freschezza che dura tutto il giorno. Vuoi scoprire i segreti per scegliere quella giusta per te? Continua a leggere!

I profumi possono risultare pesanti col caldo estivo. Le body mist o acque profumate, invece, sono un'alternativa valida per profumare e rinfrescare la pelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

