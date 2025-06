Perché la telefonata di Papa Leone XIV a Putin segna una svolta nella strategia del Vaticano sull’Ucraina

La recente telefonata di Papa Leone XIV a Putin rappresenta un cambio di rotta decisivo nella strategia vaticana sull'Ucraina. Dopo anni di neutralità, il Papa si schiera apertamente con le vittime, aprendo un nuovo capitolo di diplomazia più interventista. Questa mossa potrebbe rimodellare il ruolo del Vaticano nel conflitto e influenzare le dinamiche internazionali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa svolta storica.

Tre giorni fa Leone XIV ha telefonato a Putin chiedendo un gesto concreto per la pace in Ucraina. Un segnale chiaro di svolta, secondo l'analista di geopolitica vaticana Piero Schiavazzi: il Papa abbandona la neutralità e sceglie di schierarsi con le vittime, inaugurando una diplomazia più interventista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Ucraina Nessuna svolta dal filo diretto Trump-Putin. Ma c'è un terzo attore che si affaccia sulla strada delle trattative: Papa Leone XIV. Ed è stato il presidente russo a chiamarlo.

