Per Sala le primarie non sono il modo per scegliere il candidato sindaco di Milano | “In quel caso avrei perso”

Beppe Sala torna a fare chiarezza sul futuro politico di Milano, mettendo in discussione il ruolo delle primarie come metodo di scelta per il candidato sindaco del centrosinistra. Con una riflessione acuta e senza fronzoli, il primo cittadino evidenzia le sfide e i rischi di un’elezione basata su primarie poco organizzate. Ma allora, quale strada può portare alla vittoria? La risposta potrebbe risiedere in un nuovo approccio che unisca forza e strategia, puntando al meglio per Milano.

Dopo le polemiche di qualche mese fa, il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare delle amministrative del 2027 e delle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. "Uno di Avs o un centrista così perderebbe di sicuro. Un partito organizzato come il Pd ha una macchina dietro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sindaco Sala Primarie Candidato

Fratelli di Crozza, il sindaco Sala affronta "Concretamente" i problemi della cittĂ - Nel finale di stagione di "Fratelli di Crozza", Maurizio Crozza riveste nuovamente i panni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Per Sala le primarie non sono il modo per scegliere il candidato sindaco di Milano: “In quel caso avrei perso” - Dopo le polemiche di qualche mese fa, il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare delle amministrative del 2027 e delle primarie per la scelta del ... Scrive fanpage.it

Sala a tutto campo difende il suo operato. Al Pd: «Primarie? Non le farei. Un candidato 5 Stelle o di Avs perderebbe» - Il sindaco torna battagliero e alla festa di Radio Popolare affronta tutti i temi caldi del suo mandato. Le inchieste sull’urbanistica: «Mai detto che la Procura ha ragione». Poi il futuro di San Siro ... Come scrive msn.com

Milano, Sala: "Primarie? Rischiano di essere solo del Pd. Stadio, quante balle. E sull'urbanistica..." - Il sindaco di Milano Beppe Sala alla Festa di Radio Popolare: "Se nel 2016 il mio avversario fosse stato uno, avrei perso. In nove anni non sarò piaciuto ... affaritaliani.it scrive

SALA VINCE LE PRIMARIE, SARA' CANDIDATO SINDACO PD: HA VINTO MILANO