Per Marianucci tutto fatto e forse non farà le visite mediche da solo…

Luca Marianucci, promettente difensore dell’Empoli, si prepara a vivere una nuova avventura con il Napoli. Dopo aver concluso tutte le operazioni contrattuali, sembra che il giovane talento non affronterà da solo le visite mediche, segno di un percorso ormai in dirittura d’arrivo. La sua certezza di approdare in azzurro rende il trasferimento ancora più entusiasmante per i tifosi partenopei.

Tutto fatto per il giovane difensore dell’Empoli. Il difensore dell’Empoli Luca Marianucci sarà a breve un calciatore del Napoli. Tutto fatto per il contratto e . L'articolo Per Marianucci tutto fatto, e forse non farà le visite mediche da solo. proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Per Marianucci tutto fatto, e forse non farà le visite mediche da solo…

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tutto Fatto Marianucci Forse

Zverev furioso a Roma: “Non so cosa abbiano fatto, è tutto molto strano”. Ha già trovato un rimedio - Alexander Zverev, campione in carica, si è mostrato furioso durante gli Internazionali d'Italia, esprimendo dubbi sulle palline utilizzate: "Non so cosa abbiano fatto, è tutto molto strano.

Napoli, per Marianucci è tutto fatto. Fissate le visite (e forse non sarà solo...) - NAPOLI - Luca Marianucci sarà presto un calciatore del Napoli. Il quasi 21enne difensore livornese, reduce da un'ottima stagione nell'Empoli, ha da tempo raggiunto un accordo con il club di Aurelio De ... Si legge su corrieredellosport.it

Napoli, tutto fatto per Marianucci: visite mediche martedì a Roma - Meridionalismo. Il Meridionalismo è quella corrente che studia la storia meridionale. Il Sud, più avanzato e più ricco del Nord, fu un bottino su cui mettere le mani. Il Regno borbonico fu il più solv ... informazione.it scrive

Marianucci, l'ex ds: "Veloce, forte di testa e gran fisico: che colpo del Napoli" - Gianni Califano, ex ds della Pro Sesto, che puntò tutto sul giovane Luca Marianucci ... PUBBLICITÀ "Forse, in passato, aveva un po’ di superficialità nel gioco, ma era normale per l ... Riporta areanapoli.it

Giorgia si fa male al piede con un chiodo con Dani mentre Salvo e Robbi giocano #danierobbi #shorts