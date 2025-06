Per il referendum dell' 8 e 9 giugno il comitato Referendum Cittadinanza ha lanciato lo spot La nostra Storia per ribadire l' importanza di recarsi alle urne

Per il referendum dell’8 e 9 giugno, il Comitato Referendum Cittadinanza ha lanciato lo spot “La Nostra Storia”, un appello sincero a non mancare. In un momento in cui sempre meno italiani si recano alle urne, questo messaggio vuole ricordarci quanto sia importante esercitare il nostro diritto di voto per plasmare il futuro del nostro Paese. Perché il cambiamento parte da noi, e ogni voce conta.

Manca sempre meno al referendum dell'8 e 9 giugno e proprio in questi giorni il comitato Referendum Cittadinanza ha lanciato lo spot "La nostra Storia" per ribadire l'importanza di recarsi alle urne. Immagini evocative sulle note della canzone "A bocca chiusa" di Daniele Silvestri con un omaggio al film di Paola Cortellesi. "Con il referendum del 1946 le cittadine e i cittadini scelsero la Repubblica italiana. Oggi, 79 anni dopo, sempre con un referendum possono cambiare la legge sulla cittadinanza italiana.

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Comitato Cittadinanza

i vl ì! Lunedì 2 giugno aspettiamo insieme il transito sulla costa riminese dell'aereo del Comitato per il Sì! Volantinaggio in piazzale Boscovich, a Rimini, dalle ore 10 alle ore 12... #referendum2025 #diritti #lavoro #cittadinanza Partecipa alla discussione

L'8 e il 9 giugno vota #5SI per un lavoro stabile, sicuro, tutelato, dignitoso e per dimezzare i tempi per il diritto alla cittadinanza. Domenica 8 giugno si vota dalle 7 alle 23. Lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Miglioriamo insieme l'Italia! #referendum #lavoro #cittadi Partecipa alla discussione

Cittadinanza, cosa cambia se passa il sì al referendum: lo spiega l'attivista Deepika Salhan