Per il mese del Pride Primark veste l’orgoglio dell’inclusività

Primark celebra il mese del Pride con una collezione vibrante e inclusiva, che unisce stile, comfort e messaggi di empowerment. La Pride 2025 si distingue per i suoi colori vivaci e tessuti pensati per adattarsi a ogni corpo, esprimendo solidarietà e libertà. Scopri come questa linea celebra l’amore senza confini e invita tutti a vestirsi di orgoglio. Perché l’inclusività è il colore più bello di sempre.

La collezione Pride 2025 si distingue per la sua vivacità cromatica, che richiama immediatamente le bandiere dell’orgoglio LGBTQIA+, e per la selezione di tessuti inclusivi e confortevoli, pensati per adattarsi a diversi tipi di corpo, gusti e stili. Tra i capi principali spiccano: t-shirt con slogan inclusivi e messaggi di empowerment, canotte color-block, pantaloni leggeri e accessori coordinati, ma anche capi adattivi, come felpe e lingerie con chiusure semplificate e materiali pensati anche per persone con disabilità motorie o sensoriali. In continuità con le recenti collezioni adattive, anche la linea Pride 2025 integra elementi di design universale, dimostrando un approccio autentico e consapevole alla moda accessibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Per il mese del Pride Primark veste l’orgoglio dell’inclusività

